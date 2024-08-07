В Курской области сбили несколько украинских беспилотников

В Курской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украине (ВСУ). Об этом утром 7 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — обратил внимание он.

Этим же утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил об угрозе атаки украинских беспилотников. Он призвал население соблюдать осторожность и до отмены сигнала «Угроза атаки БПЛА» находиться в безопасных местах. Главное управление МЧС России по региону объявило о введении желтого уровня воздушной опасности в регионе и красного уровня атаки беспилотников для Липецка и Липецкого муниципального округа.

До этого 7 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе за ночь сбили два украинских дрона.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Курской области.