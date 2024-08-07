ЦАХАЛ сообщил об ударах по «Хезболле» в двух районах Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в двух районах Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Удары были нанесены по военному сооружению, в котором находились вооруженные сторонники «Хезболлы», в Яруне, а также по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Кфаркеле на юге Ливана.

До этого в Израиле заявили о ликвидации командира батальона спецназа в составе «Хезболлы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее «Хезболла» оценила участие Сирии и Ирана в борьбе против Израиля.