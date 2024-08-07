США и Австралия достигли серьезного прогресса в создании одного из видов оружия

США и Австралия активно сотрудничают в области разработки передового гиперзвукового оружия и уже добились значительных успехов в этом направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона журналистам.

«Мы также работаем над современными гиперзвуковыми системами, которые предоставят нашим истребителям важное стратегическое преимущество», — отметил он.

По словам чиновника, страны достигли «значительного прогресса» в проектировании и испытаниях гиперзвукового оружия воздушного базирования в рамках инициативы SCIFiRE.

При этом СМИ писали, что существующие в настоящее время в США лазерные системы не могут использоваться для подавления гиперзвуковых ракет. По данным журналистов, это более чем в три раза превышает мощность современной развернутой тактической лазерной системы.

Кроме того, еще одной проблемой в использовании лазерных установок могут быть различные вещества, которые находятся в атмосфере планеты. В их числе такие вещества, как водяной пар, песок, дым.

Ранее США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия.