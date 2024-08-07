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В США выразили сомнение в эффективности израильской системы ПРО

WSJ: система ПРО Израиля может не справиться с иранскими ракетами

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Amir Cohen/Reuters

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» может не выполнить свои задачи, так как не предназначена для перехвата некоторых имеющихся у Ирана ракет и дронов. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что система «Железный купол» позволяет Израилю эффективно уничтожать ракеты малой дальности и обеспечивать безопасность населенных пунктов от реактивных снарядов палестинского движения ХАМАС, однако мощности Ирана и проиранского движения «Хезболла» обладают совсем иными возможностями. Тегеран имеет на вооружении беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты, которые не в состоянии перехватить «Железный купол». У «Хезболлы» же имеется арсенал в десятки тысяч ракет, в том числе и высокоточных. Их запуск может перегрузить системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля.

До этого лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы о предстоящем обстреле города.

Ранее в Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.

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