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Политолог ожидает отсутствие изменений боевых действий от поставок F-16

Политолог Карасев: поставки F-16 не изменят ход боевых действий на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Политолог Владимир Карасев в беседе с изданием «Абзац» заявил, что поставки Украине истребителей F-16 не изменят хода боевых действий.

«Никаких изменений на фронте не произойдет», — сказал он.

Он отметил, что Украина может рассчитывать на десять самолетов, которые не будут модернизированы до уровня стран НАТО.

До этого эксперты журнала The National Interest заявили, что западные истребители F-16, которые Украина получила от зарубежных партнеров, не смогут существенно повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, украинские летчики уже начали их использовать. Самолетов и пилотов мало, признал украинский лидер, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

Ранее военный аналитик предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время.

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Операция на Украине
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