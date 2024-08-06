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В ДНР к 15 годам колонии приговорили трех бойцов ВСУ

В ДНР к 15 годам колонии приговорили трех бойцов ВСУ за обстрел моста

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Anelo/Shutterstock

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 15 годам колонии за обстрел автомобильного моста. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Отмечается, что бойцы ВСУ обстреляли на дороге общего пользования Н-20 «Славянск-Донецк-Мариуполь» осколочно-фугасными снарядами железобетонный мост на автомобильной дороге, переправа стала непригодной для эксплуатации. Размер ущерба составил более 200 млн рублей.

Обвиняемые вину признали в полном объеме.

Накануне верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 27 годам колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины за обстрелы домов и ранение мужчины. Ведомство отмечает, что феврале 2022 года боец ВСУ в составе минометного расчета обстрелял осколочно-фугасными минами дома в селе Саханке Новоазовского района.

Ранее были задержаны 25 человек по подозрению в пособничестве ВСУ.

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