Признания украинских генералов подтверждают сообщения о тяжелом положение ВСУ на фронте. Об этом заявил американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы все знаем о большом дефиците артиллерийских снарядов и ПВО, и о превосходстве РФ в воздухе и все остальное. <…> Мы слышим это от генералов самого Киева последнюю неделю», — сказал он.

На ситуацию также влияет растущий запас военной техники в арсенале российской армии. Тоже самое касается и снарядов.

До этого эксперт Андрей Марочко сообщил, что оссийские артиллеристы ликвидировали под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) позицию ВСУ.

Он также заявлял, что российские войска сорвали ротацию одного из подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области.

Ранее Слебода заявил, что украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен.