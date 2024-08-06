Эксперт объяснил, почему российская армия стремится освободить Торецк

Город Торецк (бывшее название — Дзержинск), находящийся неподалеку от Донецка, является очень важным для логистики российской армии, поэтому ВС РФ стремятся взять его под контроль. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает »Лента.ру».

«Освобождение города позволит продвигаться дальше так же, как и освобождение той же Красногоровки, Часова Яра и так далее. Поэтому бои идут. Противник попал в клещи», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт считает, что линия фронта в этом районе вскоре может резко измениться, и ВСУ будут отброшены от Торецка на запад, к административным границам Донецкой народной республики.

До этого подразделения Вооруженных сил Украины попали в окружение в восточной части поселка Нью-Йорк (Новгородское) в Донбассе под Торецком и пытаются выйти из него.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что бои начались непосредственно в Торецке, город зажимается в клещи.

Ранее похожий на ядерный гриб дым заметили в Нью-Йорке под Торецком.