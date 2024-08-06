Российский военный напал на пассажиров электрички и избежал тюрьмы

Калужский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Чернышова к условному сроку за нападение на двух людей в электричке: одного из пострадавших он бил ногами в голову, другого ударил ножом. Об этом говорится в приговоре суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Согласно приговору, в нападении на людей участвовал приятель военного, Кирилл Карп, он тоже получил условный срок.

Согласно документу, пьяный военнослужащий Чернышов и его друг Карп напали на незнакомого мужчину в вечерней электричке «Калуга 1 – Москва Киевская». По словам пострадавшего, сначала к нему подсел Карп и стал выяснять, кому он звонит по телефону. После этого друзья стали избивать незнакомца. Чернышов нанес ему множественные удары по голове: не менее четырех раз кулаками и не менее десяти раз ногами, а Карп не менее трех раз ударил ногой по голове. В результате нападения у пострадавшего были выбиты шесть передних зубов и зафиксированы множественные гематомы на лице.

После случившегося мужчина потребовал взыскать с нападавших компенсацию в размере 426 463 рубля 50 копеек: за деньги, потраченные на лекарства, протезирование зубов и моральный вред.

Второй пострадавший рассказал на суде, что в тот вечер шел вместе со знакомым по вагону электрички «Калуга 1 – Москва Киевская», услышал крик «Иди сюда!» и увидел бегущего на него Карпа. По его словам, мужчина замахнулся на него кулаком. В целях самообороны пострадавший ударил Карпа бутылкой из-под лимонада по голове, после чего к нему подбежал контрактник Чернышов. Мужчина пытался убежать от военного, но тот ударил его ножом в поясницу с левой стороны – у пострадавшего зафиксировали непроникающую рану.

В качестве смягчающего обстоятельства суд счел участие Чернышова в спецоперации по контракту и получение медали «За воинскую доблесть». Также подсудимым зачли признание вины и раскаяние, до этого они не привлекались к уголовной ответственности и не состояли на учете нарколога и психиатра. Отягчающих обстоятельств не нашлось.

Суд приговорил Чернышова к двум годам лишения свободы условно, а Карпа к одному году и 10 месяцам лишения свободы условно. Каждому из осужденных также установили два года испытательного срока. Суд частично удовлетворил иск избитого ногами пострадавшего о компенсации материального и морального вреда — теперь Чернышов и Карп должны выплатить ему 300 тыс. рублей. Согласно документу, Чернышов уже выплатил пострадавшему 100 тыс. рублей.

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