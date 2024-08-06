Востоковед считает, что США строят в Восточной Азии аналог НАТО

Трехсторонний военно-политический блок Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи станет прообразом для потенциального восточноазиатского альянса по типу НАТО. Об этом РИА Новости заявил востоковед, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин.

По мнению востоковеда, Токио в данный момент уже находится в блоке с Вашингтоном и Сеулом.

«Это блок, созданный президентом Байденом в прошлом году. И Япония от имени японского правительства во время визита Кисиды в Вашингтон в апреле этого года подтвердила своё участие в военном блоке, не надо нас обманывать дескать это объединение экономическое, кибернетическое, ничего подобного это уже прообраз дальневосточного НАТО», — заявил Кошкин.

Выступая в ходе круглого стола, приуроченного к 79-й годовщине реального применения США атомного оружия в условиях военного времени, профессор Кошкин добавил, что Россия уже реагирует на действия нового альянса, проводя учения нестратегических ядерных сил.

До этого Bloomberg подсчитал, что война на Корейском полуострове может стоить миру $4 трлн.

Ранее США и Япония хотят расширить совместное производство Patriot.