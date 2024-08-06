Украина атаковала еще пять российских населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще пять населенных пунктов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Гладкова.

Он подчеркнул, что в селе Дроновка были повреждены три частных домовладения в результате артиллерийского обстрела. Также дрон-камикадзе ударил по легковой машине в Новостроевке-Первой.

В селе Новая Таволжанка беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по складскому помещению, в здании посекло кровлю.

В поселке Октябрьский были зафиксированы повреждения частного дома после отражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) атаки, в селе Майском — были испорчены дома и автомобиль.

Гладков добавил, что пострадавших при атаках нет.

5 августа Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В четырех многоквартирных домах были повреждены остекление и фасады, также осколками задело два автомобиля.

Позже Гладков рассказал, что во время атаки ВСУ на Шебекинский городской округ пострадали пять мирных жителей.

Ранее Белгородскую область за сутки обстреляли 11 раз.