В Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется

Россия ответит на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий уточнил, что украинские диверсанты не прорвали российскую границу, пограничники им помешали.

«Они применили артиллерию, дроны по мирным домам — все в их духе... они этими действиями пытаются компенсировать неудачами на фронте», — предположил Колесник.

Он добавил, что Россия в военной стратегии очень жестко отвечает на такие провокации. По словам депутата, есть специальные силы, которые выяснят, кто стоит за попыткой диверсии, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Колесник подчеркнул, что эти люди будут жестоко наказаны.

Утро 6 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва государственной границы в Курской области. Также регион подвергся массированной атаке беспилотников и ракет. В результате этой атаки пострадали 13 человек.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.