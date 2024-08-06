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Испытания нового комплекса спутниковой связи начали в зоне СВО

РИА: в зоне СВО начали испытания нового комплекса спутниковой связи

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Евгений Биятов/РИА Новости

Специалисты российской оборонной промышленности в зоне спецоперации начали испытания нового комплекса спутниковой связи. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснил представитель оборонной компании с позывным «Каскад», сама станция по размеру занимает примерно половину рюкзака. Остальная ее часть приходится на периферийное оборудование. Таким образом, для переноса станции необходимо не более двух человек.

«Это позволяет оперативно на местности, где-нибудь в посадке или на передовой, развернуть данный комплекс и использовать ресурсы космических аппаратов для передачи сигналов», — отметил он.

До этого госкорпорация «Ростех» через свою дочернюю структуру – холдинг «Росэлектроника», представила новую разработку: высокопрочную сверхширокополосную радиоантенну. Эта инновация предназначена для установки на «мангалы», специальные защитные устройства, используемые для обороны российской бронетехники в зоне СВО от дронов.

Ранее новую систему «Зонт» опробовали в зоне СВО.

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