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На Украине экс-главу военкомата арестовали за помощь уклонистам

На Украине экс-главу военкомата Сергея Луцюка арестовали за помощь уклонистам

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ДБР

Суд на Украине отправил бывшего главу Ровенского областного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Сергея Луцюка в следственный изолятор. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что экс-чиновника подозревают в помощи украинцам, желающим избежать службы в армии. Подробностей не приводится.

3 августа государственное бюро расследований Украины сообщало о подозрении в отношении Луцюка по делу о «содействии гражданам при уклонении от мобилизации и военной службы».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Обновление своих военно-учетных данных для граждан Украины обязательно, но из-за нежелания быть мобилизованным многие этого не делают.

Ранее Арестович заявил, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.

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