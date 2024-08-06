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Российские корабли ТОФ зашли в индийский порт Кочин

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в порт Кочин

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» совершили деловой заход в индийский порт Кочин в Аравийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

В пресс-службе уточнили, что во время стоянки российские корабли пополнят запасы, а для их экипажей проведут экскурсии по городу. Также запланировано участие личного состава в совместных спортивных мероприятиях с индийскими моряками.

В ТОФ отметили, что остановка в порту Кочин выполнена в рамках дальнего похода, начавшегося 22 января 2024 года. За это время моряки посетили гавани Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

27 июля крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота РФ пересекли Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Аденский залив Аравийского моря.

В марте корабли ТОФ провели учебные «бои с пиратами» на учениях в Аденском заливе. Моряки отработали алгоритм совместных действий по уничтожению беспилотных катеров и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки с помощью крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630.

Ранее российскому паруснику разрешили зайти во французский порт.

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