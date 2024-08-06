Российские военные нанесли поражение шести бригадам ВСУ

Российские войска нанесли поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й и 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Синьковка, Табакеевка Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики и Торское в ДНР.

По данным Минобороны, противник потерял до 370 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Запад», а также пять автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart британского производства и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США.

Кроме того, российские военные уничтожили 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и два 105-миллиметровых орудия L-119 производства Великобритании.

Также были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и три склада боеприпасов.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.