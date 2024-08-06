В Китае заявили, что украинские летчики еще не освоили управление F-16

Украинские пилоты еще не освоили управление истребителями F-16, поэтому Киев не будет использовать эти самолеты для выполнения сложных миссий. Такое мнение выразил военный эксперт из Китая Вэй Дунсюй, слова которого приводит издание Global Times.

Он отметил, что украинская сторона будет использовать F-16 в основном в трех видах миссий: для защиты ключевых локаций от авиаударов российской армии и борьбы с истребителями РФ для достижения господства в воздухе над стратегически важными городами.

Еще F-16 будут использоваться для охоты на российские военные самолеты в воздушном пространстве Украины, а также для оказания авиационной поддержки своим сухопутным войскам.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия уничтожит американские истребители F-16, переданные Украине, как только определит их местоположение.

Джонсон отметил, что F-16 могут переносить в том числе и ядерное оружие и поэтому РФ может воспринимать их как экзистенциальную угрозу, а также принять все меры для их уничтожения.

5 августа Telegram-канал Condottiero писал, что полученные Киевом истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области, на границе с Румынией. По данным канала, британский Stratotanker будет дозаправлять F-16. Днем 4 августа именно этот самолет приземлился в румынской Констанце.

Ранее на Украине заявили, что ищут варианты получения дальнобойного оружия для F-16.