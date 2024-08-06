Казаки вплотную подошли к Верхнекаменскому

6-я Гвардейская казачья бригада им. М. Платова вплотную подошла к селу Верхнекаменское на Северском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Военкор отметил, что казаки выбивают бойцов ВСУ из их блиндажей и опорных пунктов с помощью FPV-дронов.

«Очень сложная рельефная местность. Артиллеристы и разведчики ювелирно отрабатывают по позициям противника», — заявил Лисицын.

Он добавил, что казаки применяют не только дроны, но и сбрасывают на бойцов ВСУ снаряды с помощью БПЛА.