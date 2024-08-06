В США и Израиле обвинили Иран в обстреле американцев на базе в Ираке

Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, «опасной эскалацией». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Пентагона.

«Секретарь Остин и министр Галант согласились друг с другом, что нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США, размещенных на авиабазе «Айн-эль-Асад» в западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе», — говорится в релизе.

До этого портал Shafaq News написал, что авиабаза «Айн-эль-Асад», которую используют войска международной коалиции, подверглась ракетному удару.

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее в Иране заявили об окончании эпохи доминирования США.