Операторы российских БПЛА проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ

Операторы беспилотников Новороссийского гвардейского горного соединения российских воздушно-десантных войск проводили до своих позиций сдавшегося в плен украинского солдата. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Операторы дронов гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии на Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое обнаружили в блиндаже одного из опорных пунктов укрывавшегося от артиллерии и ударных беспилотников солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После того, как в блиндаж был сброшен боеприпас и украинский военнослужащий получил легкую контузию, он принял решение сложить оружие и вышел с поднятыми вверх руками. Обратившись к оператору российского квадрокоптера с просьбой не делать повторный сброс боеприпаса, солдат ВСУ сдался в плен. Под контролем расчета операторов беспилотника гвардейцев украинский пленный был направлен в сторону позиций российских десантников, где его встретили.

До этого в ВСУ заявили, что у них нет средств противодействия российским дронам.

Ранее украинский пленный рассказал, что бойцы ВСУ пытались уничтожить своих сослуживцев дронами.