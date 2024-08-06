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Операторы российских БПЛА проводили до своих позиций сдавшегося в плен солдата ВСУ

Минобороны: операторы БПЛА проводили до своих позиций сдавшегося солдата ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Операторы беспилотников Новороссийского гвардейского горного соединения российских воздушно-десантных войск проводили до своих позиций сдавшегося в плен украинского солдата. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Операторы дронов гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии на Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое обнаружили в блиндаже одного из опорных пунктов укрывавшегося от артиллерии и ударных беспилотников солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После того, как в блиндаж был сброшен боеприпас и украинский военнослужащий получил легкую контузию, он принял решение сложить оружие и вышел с поднятыми вверх руками. Обратившись к оператору российского квадрокоптера с просьбой не делать повторный сброс боеприпаса, солдат ВСУ сдался в плен. Под контролем расчета операторов беспилотника гвардейцев украинский пленный был направлен в сторону позиций российских десантников, где его встретили.

До этого в ВСУ заявили, что у них нет средств противодействия российским дронам.

Ранее украинский пленный рассказал, что бойцы ВСУ пытались уничтожить своих сослуживцев дронами.

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Операция на Украине
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