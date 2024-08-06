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Средства ПВО РФ уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

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MOD Russia/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сказано в сообщении.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Курской области.

5 августа Смирнов сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в поселке Коренево Курской области, ранение получил местный житель.

4 августа врио Губернатора заявлял, что российские средства радиоэлектронной борьбы за день уничтожили более 40 дронов ВСУ в воздушном пространстве Курской области.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона пострадала женщина.

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