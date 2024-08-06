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США ожидают нападений на свой контингент на Ближнем Востоке

Пентагон ожидает нападений на свой контингент на Ближнем Востоке в ближайшие дни

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Khalid Mohammed/AP

Пентагон после недавней атаки на авиабазу в Ираке, где были размещены американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в регионе в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

До этого РИА Новости сообщило, что в результате атаки на авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака несколько американских военнослужащих получили ранения.

Представитель США отметил, что Пентагон предсказывает новые атаки проиранских ополченцев на американские силы в регионе в ближайшее время. Он подчеркнул, что растущее напряжение заставляет ополченцев чувствовать себя менее сдержанными со стороны Ирана по сравнению с предыдущими месяцами.

Кроме того, стало известно, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были информированы о том, что представители национальной безопасности США пока не располагают сведениями о том, когда может произойти атака на Израиль.

Байден уже обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со своей командой по нацбезопасности.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что третья мировая может начаться с Ливана.

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