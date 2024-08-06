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Российские бойцы уничтожили пункты управления дронами ВСУ

МО РФ: группировка «Запад» ликвидировала пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ

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Министерство обороны РФ

Расчеты орудий «Рапира» Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В мотострелковом соединении 20-й гвардейской общевойсковой армии <…> расчеты самоходных противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм, <…> уничтожили <…> пункты управления БПЛА и скопление живой силы», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что военнослужащие продолжают модернизировать и усовершенствовать вооружения с учетом требований современного боя. В частности, орудия «Рапира» установили на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ).

В сообщении обратили внимание, что пункты управления российские разведчики нашли с помощью дронов. Операторы БПЛА подсказали артиллеристам безопасный маршрут передвижения.

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