Расчеты орудий «Рапира» Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В мотострелковом соединении 20-й гвардейской общевойсковой армии <…> расчеты самоходных противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм, <…> уничтожили <…> пункты управления БПЛА и скопление живой силы», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что военнослужащие продолжают модернизировать и усовершенствовать вооружения с учетом требований современного боя. В частности, орудия «Рапира» установили на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ).

В сообщении обратили внимание, что пункты управления российские разведчики нашли с помощью дронов. Операторы БПЛА подсказали артиллеристам безопасный маршрут передвижения.

Ранее ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.