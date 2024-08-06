В Курской области сбиты три украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Благодарю наших бойцов ПВО», — написал Смирнов.

До этого врио губернатора сообщал об опасности ракетного удара на территории Курской области.

5 августа Смирнов сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в поселке Коренево Курской области, ранение получил местный житель.

4 августа врио Губернатора заявлял, что российские средства радиоэлектронной борьбы за день уничтожили более 40 дронов ВСУ в воздушном пространстве Курской области.

Рано утром 3 августа врио губернатора Курской области заявил, что в небе над регионом сбили шесть дронов. На этом фоне он обратился к местным жителям с просьбой не трогать обломки беспилотников в случае их обнаружения и призвал граждан сразу сообщать о находках в профильные службы.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона пострадала женщина.