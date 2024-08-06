Белоусов поздравил военнослужащих со взятием Новоселовки Первой

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил офицеров и солдат 6-го танкового полка с освобождением населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Глава ведомства отметил, что с первых дней спецоперации полк успешно выполняет задачи на самых сложных направлениях, подтверждая свое почетное наименование «гвардейский». Белоусов напомнил о подвигах воинов-танкистов в боях за освобождение Авдеевки, Очертино и Новоалександровки. По его словам, более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград.

Кроме того, министр направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады по случаю освобождения Новоселовки Первой.

«В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступил далее на запад», — заявил Белоусов.

До этого командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным «Литвин» рассказал, что украинские военные бегут с позиций в Новоселовке Первой и ее окрестностях, оставляя раненых.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.