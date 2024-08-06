Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов поздравил военнослужащих со взятием Новоселовки Первой

Белоусов поздравил 6-й танковый полк с освобождением Новоселовки Первой в ДНР

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил офицеров и солдат 6-го танкового полка с освобождением населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Глава ведомства отметил, что с первых дней спецоперации полк успешно выполняет задачи на самых сложных направлениях, подтверждая свое почетное наименование «гвардейский». Белоусов напомнил о подвигах воинов-танкистов в боях за освобождение Авдеевки, Очертино и Новоалександровки. По его словам, более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград.

Кроме того, министр направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады по случаю освобождения Новоселовки Первой.

«В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступил далее на запад», — заявил Белоусов.

До этого командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным «Литвин» рассказал, что украинские военные бегут с позиций в Новоселовке Первой и ее окрестностях, оставляя раненых.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами