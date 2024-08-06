Американские военные ранены после обстрела авиабазы в Ираке

Несколько военнослужащих США получили ранения в результате ракетного обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке, где размещены американские войска. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальные источники.

Количество пострадавших не уточняется.

Ранее портал Shafaq News, ссылаясь на источник в службе безопасности, сообщил, что иракская авиабаза Айн-эль-Асад, расположенная в провинции Анбар на западе страны и используемая международной коалицией, подверглась атаке.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.