Военкор заявил о поборах с офицеров на строительство главного храма ВС России

Военный корреспондент Александр Сладков заявил о поборах с офицеров на строительство главного храма Вооруженных сил России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В один год со всех офицеров известного мне полка собрали всю тринадцатую зарплату (я так назову определенный формат денежного поощрения)», — сообщил военкор.

По его словам, каждый из них написал, что «он добровольно расстается с немалой» для каждой семьи военных суммой, которая пойдет на строительство храма.

«Самое интересное, по-моему, сдавали даже мусульмане. Но добровольно», — отметил Сладков.

Он заявил, что контрактники тоже сдавали средства на строительство храма.

«Будут ли с этим, интересно, разбираться? Повторяю, может там все законно. Но проверят это или нет?» — добавил военкор.

5 августа сообщалось, что военные следователи проверяют всю деятельность директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года.

До этого стало известно, что Ахмедов был задержан на своем рабочем месте. Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ранее полковник Минобороны России признался во взятке из-за угрызений совести.