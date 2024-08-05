В Курской области при атаке украинского дрона пострадал человек

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в поселке Коренево Курской области, ранение получил местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«В поселке Коренево Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранен местный житель. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь», — написал чиновник.

4 августа Смирнов сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за день уничтожили более 40 дронов ВСУ в воздушном пространстве Курской области.

Рано утром 3 августа врио губернатора Курской области заявил, что в небе над регионом сбили шесть БПЛА. На этом фоне он обратился к местным жителям с просьбой не трогать обломки беспилотников в случае их обнаружения и призвал граждан сразу сообщать о находках в профильные службы.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона пострадала женщина.