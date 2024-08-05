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Британский эксперт отметил, что Зеленский впервые не поехал на передовую

Меркурис: Зеленскому сказали, что ехать на передовую слишком опасно

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Felipe Dana/AP

Из-за растущего напряжения в боестолкновениях президент Украины Владимир Зеленский впервые отменил поездку на передовую. На это обратил внимание британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис отметил, что, по его сведениям, Зеленский намеревался поехать в Харьковскую область, Волчанск и другие места на передовой. Однако «ему сказали, что это слишком опасно» и он не может этого сделать.

«Такая отмена поездки произошла впервые», — сказал Меркурис.

Британский эксперт предположил, что политические власти в Киеве, возможно, не вполне понимают, насколько критическая обстановка складывается на фронте для Вооруженных сил Украины. При этом, по его мнению, «сам Зеленский начинает догадываться о сложности положения».

5 августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находятся на передовой, устали от постоянных боевых действий. Он пояснил, что бойцы находятся в некачественных условиях, с дефицитом оружия, ресурсов и прочего.

Ранее офицер СБУ рассказал о нежелании украинцев воевать.

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