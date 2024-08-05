Российские войска поразили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области

Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его информации, пункт дислокации украинских военных располагался на полигоне Широкий Лан. В момент прилета там находилось около 10 тысяч военных на обучении. Лебедев уточнил, что пострадали в основном расположения старослужащих, а не мобилизованных.

Кроме того, в районе населенного пункта Степовое в Николаевской области был поражен пункт дислокации боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в России).

«Прилет в Степовое Николаевской области. Минут 15 назад. По ПВД (пункту временной дислокации. — «Газета.Ru») прилет. Там «Правый сектор» был», — пояснил Лебедев.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска ударили по аэродрому подскока для истребителей F-16 в Николаевской области.

Он пояснил, что речь идет об аэродроме Мартыновка в Вознесенске.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.