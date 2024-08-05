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Гражданин Чехии может получить 10 лет тюрьмы за мародерство в составе ВСУ

Прокурор запросил 10 лет тюрьмы гражданину Чехии за мародерство в составе ВСУ

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Shutterstock

Прокурор Мартин Билы на проходящем в городском суде Праги процессе предложил приговорить гражданина Чехии Филипа Симана к 10 годам заключения в колонии строгого режима за мародерство во время одномесячной службы в составе ВСУ в марте 2022 года. Об этом пишет издание Seznam Zprávy.

По данным издания, 5 августа суд завершил рассмотрение дела 27-летнего Филипа Симана, которого обвиняют в незаконной службе в рядах украинской армии, а также в мародерстве в местах боевых операций.

«В заключительной речи прокурор Мартин Билы выступил с предложением о вынесении Симану наказания в виде 10-летнего заключения в колонии строгого режима», — пишут журналисты.

По данным прокурора, во время службы на Украине чешский доброволец собирал в пострадавшем от войны районе вещи, чтобы с их помощью обогатиться.

По данным журналистов, Симан нес патрульную службу в городах Ирпень и Буча в составе добровольческого батальона «Карпатская Сечь». Его сослуживцы рассказывали в суде о том, что Симан открыто говорил в подразделении о собранных вещах: золотые и серебряные инвестиционные слитки, ювелирные изделия, часы, оружие и солнцезащитные очки Gucci.

Приговор суда будет объявлен завтра, во вторник.

До этого сообщалось, что Российский Следком возбудил уголовные дела в отношении 658 наемников, воюющих на стороне Украины.

Ранее экс-подполковник СБУ раскрыл потери наемников на Украине.

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