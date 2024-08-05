Каждый десятый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежит с поля боя. Об этом сообщил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), передает РИА Новости.

«Каждый десятый, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять сбежало», — сказал он.

По словам офицера, согласно данным, которые он получает с фронта, даже те военнослужащие, которые вынуждены быть на передовой, отказываются воевать.

До этого швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила, что находящиеся в Швейцарии украинские военнообязанные мужчины отказываются возвращаться на родину и воевать за коррупционных украинских лидеров.

В мае майор ВСУ Сергей Алимов заявлял, что насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх заявил, что лишь 2% из всех украинских граждан, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

Ранее в Верховной раде Украины предложили организовать призыв граждан на службу в армии с помощью лотереи.