Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Офицер СБУ рассказал о нежелании украинцев воевать

Стариков: каждый десятый солдат ВСУ бежит с фронта, отказываясь воевать

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Каждый десятый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежит с поля боя. Об этом сообщил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), передает РИА Новости.

«Каждый десятый, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять сбежало», — сказал он.

По словам офицера, согласно данным, которые он получает с фронта, даже те военнослужащие, которые вынуждены быть на передовой, отказываются воевать.

До этого швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила, что находящиеся в Швейцарии украинские военнообязанные мужчины отказываются возвращаться на родину и воевать за коррупционных украинских лидеров.

В мае майор ВСУ Сергей Алимов заявлял, что насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх заявил, что лишь 2% из всех украинских граждан, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

Ранее в Верховной раде Украины предложили организовать призыв граждан на службу в армии с помощью лотереи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами