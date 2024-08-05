Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ заявили об усталости от боевых действий

Офицер ВСУ Сазонов: усталость от боевых действий ощущают даже опытные военные

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью украинскому политологу Юрию Романенко на его Youtube-канале заявил, что украинские военные ощущают усталость от боевых действий.

«У людей просто «подрывает крышу» от усталости <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции», — поделился Сазонов.

Он добавил, что усталость испытывают не только недавно мобилизованные бойцы, но и опытные военные, которые давно находятся на передовой. Некоторые украинские военные самовольно покидают части.

До этого газета Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) писала, что за первое полугодие 2024 года на Украине было возбуждено 29,8 тысячи уголовных дел о дезертирстве военнослужащих.

Дела возбуждены по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. По первой статье было возбуждено 18,6 тысячи производств, по второй — 11,2 тысячи. Количество дел уже превысило все разбирательства, открытые в 2023 году. Таким образом, часть покинул каждый 14 украинский военный.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами