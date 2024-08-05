В ВСУ заявили об усталости от боевых действий

Офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью украинскому политологу Юрию Романенко на его Youtube-канале заявил, что украинские военные ощущают усталость от боевых действий.

«У людей просто «подрывает крышу» от усталости <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции», — поделился Сазонов.

Он добавил, что усталость испытывают не только недавно мобилизованные бойцы, но и опытные военные, которые давно находятся на передовой. Некоторые украинские военные самовольно покидают части.

До этого газета Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) писала, что за первое полугодие 2024 года на Украине было возбуждено 29,8 тысячи уголовных дел о дезертирстве военнослужащих.

Дела возбуждены по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. По первой статье было возбуждено 18,6 тысячи производств, по второй — 11,2 тысячи. Количество дел уже превысило все разбирательства, открытые в 2023 году. Таким образом, часть покинул каждый 14 украинский военный.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.