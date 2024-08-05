На Украине рассказали о попытке мобилизовать мужчину с шизофренией

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались мобилизовать мужчину с диагностированной шизофренией. Об этом сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, слова которого передает издание «Новости.Live».

«Человека с диагнозом шизофрения, когда даже в приказе минобороны написано, что они подлежат снятию с учета, его забрали с улицы, написали, что пригоден, оформили ему новый военный билет, держали за решеткой. Несколько дней водили по областям, пытались его куда-то сдать», — заявил он.

К счастью, добавил депутат, «были более адекватные люди, которые такого не принимали».

1 июня сообщалось, что на Украине мобилизовали мужчину с диагностированной олигофренией (умственной отсталостью) и пороками сердца. В сеть выложили видео с мужчиной, на котором опекающая его женщина рассказала, что он прошел военно-врачебную комиссию в течение получаса, и сотрудники ТЦК «не захотели разбираться в его диагнозе».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине наказали командира, фиктивно зачислившего футболистов в армию.