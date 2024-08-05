В России раскрыли, как ВСУ будут применять истребители F-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять полученные истребители F-16 для защиты авиационных мощностей от российских ударов. Об этом газете «Взгляд» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, их также смогут использовать для усиления противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе и организации обороны ряда городов Украины.

«На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух — воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС (радиолокационные станции — Прим. ред.) хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16», — заключил Онуфриенко.

5 августа Telegram-канал Condottiero писал, что полученные Киевом истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области, на границе с Румынией. По данным канала, британский Stratotanker будет дозаправлять F-16. Днем 4 августа именно этот самолет приземлился в румынской Констанце.

Ранее в России указали на риски применения F-16 ВСУ.