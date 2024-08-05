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Стало известно, когда суд рассмотрит жалобу генерала Попова на домашний арест

Суд 7 августа рассмотрит жалобу генерала Попова на домашний арест

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд назначил на 7 августа заседание, на котором будет рассмотрена жалоба, поданная генерал-майором российской армии Иваном Поповым из-за решения нижестоящей инстанции перевести его под домашний арест.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы Попова назначено на 7 августа», — заявили в пресс-службе.

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

15 июля 235-й гарнизонный военный суд перевел Ивана Попова под домашний арест. Попова вывели из «аквариума» и сняли наручники. Двумя месяцами ранее этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия.

Защита Попова заявила, что согласна с изменением меры пресечения, однако считает несправедливым продление срока домашнего ареста.

Ранее Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката.

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