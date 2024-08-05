В Израиле представили тревожный прогноз на случай войны с «Хезболла»

В Израиле примерно 40% рабочей силы могут оказаться неспособными работать в случае полномасштабной войны с ливанским движением «Хезболла». Об этом пишет издание Times of Israel, ссылаясь на документ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с «обновленным сценарием» войны.

Документ был отправлен мэрам городов на севере Израиля, в нем говорится о потенциальных трехдневных отключениях электричества в ряде населенных пунктов, перебоях с водоснабжением и стационарной связью до восьми часов и мобильной связью до суток. Также не исключены кратковременные перебои в работе радио и интернета.

«Примерно 40% рабочей силы страны могут оказаться неспособными работать на время конфликта, а поставщики услуг за пределами затронутых регионом могут быть недоступны», - говорится в публикации.

По оценке силовиков, Израиль может столкнуться с беспрецедентной атакой сотен ракет весом от 50 до 500 килограммов. Также ожидается, что в приоритетном порядке удары будут наноситься по объектам ЦАХАЛ, а затем по инфраструктуре и гражданским целям.

До этого сообщалось, что в Израиле готовятся к многодневной атаке Ирана и «Хезболлы». Целью этой атаки названа попытка истощения ЦАХАЛ.

Чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар по еврейскому государству 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана. На этом фоне министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Ранее самолеты ВВС Израиля пролетели над ливанской столицей.