Армения не примет участие в учениях ОДКБ «Кобальт-2024»

Армения не числится в списке стран — участниц учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2024», которые пройдут в Новосибирске с 14 по 16 августа. Список участниц опубликовал Telegram-канал Росгвардии.

«В течение трех дней представители Российской Федерации, республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызской Республики будут обмениваться передовым опытом и совершенствовать навыки взаимодействия между подразделениями сил специального назначения», — говорится в сообщении.

Армения в нем не упоминается.

Во время учений спецназовцы отработают совместные действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях, максимально приближенных к реальным, рассказали в ведомстве и добавили, что почетными гостями «Кобальт-2024» станут представители государств-участников, международных организаций, руководства Росгвардии и органов госвласти РФ.

Власти Армении объявили 8 мая о прекращении финансового участия в ОДКБ.

В феврале премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что Ереван де-факто заморозил отношения с Организацией. 12 июня он объявил о планах выйти из ОДКБ.

Ранее политолог назвал игрой в кошки-мышки выход Армении из ОДКБ.