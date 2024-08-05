«Готовится наступление»: раскрыты подробности ситуации в зоне СВО

Вооруженные силы Украины готовятся предпринять новую попытку наступления на Харьковском направлении и стягивают в регион свои силы, заявил военный журналист Александр Шарковский в беседе с Tsargrad.tv. По его данным, также сейчас Киев ожидает прибытия бронетехники и истребителей F-16, которые в зоне проведения спецоперации попадут под угрозу.

По данным эксперта, ВСУ хотят вернуть освобожденные российскими войсками территории, перебрасывая военных в район Волчанска и Липцов.

«Львиная доля того, что они набирают и успевают формировать, бросается сюда. В том числе техника, которая поступает с Запада», — заявил Шарковский.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается прибытие первых шести истребителей F-16 — украинская сторона заявляла о планах использовать их в качестве средств ПВО и противоракетной обороны. По мнению специалиста, это будет крайне неэффективным решением, так как сразу после поставки в зону СВО самолеты окажутся под угрозой уничтожения.

«За ними будет организована целенаправленная охота, — пояснил он. — Первому летчику или первому экипажу, который собьёт самолёт F-16, обещают выдать премию в 15 миллионов рублей».

Помимо самолетов, ВСУ ожидают поставок бронетехники и артиллерии, в том числе 16 комплексов Patriot, что может быть признаком планов предпринять очередную попытку наступления, считает Шарковский.

«Есть подозрения, что Киев готовит какое-то подобие нового наступления. Потому что речь идет именно о наступательной технике, которую дают в их распоряжение», — заключил эксперт.

До этого власти Украины объявили о первых полетах истребителей F-16, а также заявили, что ведутся переговоры о дальнейших поставках самолетов. Однако военные эксперты считают, что F-16 не изменят обстановку на поле боя в пользу Киева, подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле ранее оценили вероятность наступления «9 Мая» в ходе СВО.