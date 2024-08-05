Кадыров показал видео с пленным солдатом ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с украинским военнослужащим, сдавшимся в российский плен на Бахмутском направлении. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

По словам Кадырова, этот солдат, Василий Севке, — гражданин Украины, но венгр по происхождению. Он является военнослужащим 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его взяли в плен бойцы отряда «Шустрого» спецназа «АХМАТ», совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

Кадры с Севке сняты командиром спецназа «АХМАТ», замначальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ Апты Алаудиновым.

Согласно представленным кадрам, венгр плохо изъясняется на украинском и русском языках. По его словам, в рядах украинской армии есть еще венгры, но сколько их, неизвестно. По словам Севке, украинское командование часто отправляет новобранцев на невыполнимые боевые задачи, рядовые бойцы иногда дезертируют или отказываются выполнять приказы.

Кадыров отметил, тот факт, что в рядах Вооруженных сил Украины находятся иностранцы, говорит об острой нехватке живой силы у противника.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.