В украинском городе произошли взрывы

Взрыв произошел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

«Командование Воздушных сил предупреждало о пуске КАБов (корректируемые авиационные бомбы — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В Сумской области более двух часов назад была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 5 августа серия взрывов произошла в украинском Харькове. В Харьковской области на тот момент была объявлена воздушная тревога.

Также взрывы были зафиксированы в Винницкой области Украины. В момент взрыва там действовали системы противовоздушной обороны. Власти региона Украины никак не прокомментировали ситуацию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.