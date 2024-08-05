В Харьковской области заявили о повреждениях инфраструктуры после взрывов

Глава украинской областной государственной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале о повреждении инфраструктуры после взрывов.

По его словам, повреждения на инфраструктуре нашли в селах Васищево и Ковяги. Во втором населенном пункте на месте падения обломков нашли фрагменты БПЛА «Шахед».

Помимо этого Синегубов заявил, что в области продолжаются активные боевые действия в районе населенных пунктов Липцы, Тихое, Волчанск и Петропавловка.

В ночь на 5 августа в пригороде Харькова на востоке Украины раздался взрыв. Позже местные жители сообщили о взрывах в самом Харькове.

Накануне в Сумской области на севере Украины повредили объекты инфраструктуры. Военные уточнили, что объекты находятся в Конотопском и Шосткинском районах области. При этом какие именно это объекты, не раскрыли.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.