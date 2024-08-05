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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиций и пехоты ВСУ

МО РФ: мотострелки группировки «Север» уничтожили пулеметные точки и пехоту ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Северной группировки Вооруженных сил России уничтожили замаскированные позиции и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, модуль «Бережок» оснащен 30-миллиметровой пушкой, которая пробивает бетонные укрытия, а также ПТРК «Корнет». Российским военным передали координаты замаскированных украинских позиций ВСУ.

По словам наводчика-оператора БМП-2М с позывным «Утюг», в «машине» стоит тепловизор, что помогает в пределах пяти километров наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Обновления боевых машин помогают экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте в продвижении вперед, отметили в Минобороны.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате действий российских войск ВСУ за неделю потеряли три боевые бронированные машины пехоты, в том числе бронемашины MaxxPro и HMMWV, 34 военных автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов боеприпасов и до 730 военных.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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