Российские боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Северной группировки Вооруженных сил России уничтожили замаскированные позиции и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, модуль «Бережок» оснащен 30-миллиметровой пушкой, которая пробивает бетонные укрытия, а также ПТРК «Корнет». Российским военным передали координаты замаскированных украинских позиций ВСУ.

По словам наводчика-оператора БМП-2М с позывным «Утюг», в «машине» стоит тепловизор, что помогает в пределах пяти километров наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Обновления боевых машин помогают экипажам выполнять более широкий спектр задач и помогать пехоте в продвижении вперед, отметили в Минобороны.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате действий российских войск ВСУ за неделю потеряли три боевые бронированные машины пехоты, в том числе бронемашины MaxxPro и HMMWV, 34 военных автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов боеприпасов и до 730 военных.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».