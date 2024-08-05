Военный эксперт Марочко рассказал о потерях ВСУ за неделю в ЛНР

Вооруженные силы Российской Федерации в период с 27 июля по 2 августа отбили 44 контратаки украинских войск в пределах Луганской народной республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Он уточнил, что на этом участке фронта действовали подразделения группировок сил РФ «Север», «Юг» и «Запад». Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за указанный период составили около 9 380 военнослужащих и иностранных наемников.

Марочко добавил, что за неделю российские военные уничтожили 9 танков, в том числе немецкий Leopard, 129 орудий полевой артиллерии, более 120 боевых машин, 19 станций радиоэлектронной борьбы, а также 48 полевых складов боеприпасов армии Украины.

4 августа Марочко сообщал, что российские средства противовоздушной обороны сбили воздушные цели ВСУ над Луганском. В городе произошло не менее шести взрывов. Глава региона Леонид Пасечник уточнял, что удары ракет ВСУ в Луганске пришлись по складам цистерн с топливом и по частному сектору.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.