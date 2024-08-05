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В Израиле подготовили бункер для правительства

Walla: Израиль подготовил к эксплуатации бункер для руководства в Иерусалиме

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Reuters

Служба общей безопасности Израиля осуществила подготовку к эксплуатации подземного бункера в районе Иерусалима. Об этом сообщил портал Walla.

По данным портала, бункер, в котором длительное время может находиться израильское руководство, управляя оттуда страной, приведен в рабочее состояние в результате ожидаемой атаки со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла» и Ирана.

По информации портала Ynet, это решение было принято по итогам Второй ливанской войны, которая произошла в 2007 году. Официальное название бункера — Национальный центр кризисного управления.

Этот бункер защищен от ракетной угрозы и различных видов оружия, тогда как его расположение и глубина залегания засекречены. Убежище рассчитано на несколько сотен человек, в нем обустроены как жилые помещения, так и рабочие кабинеты, залы заседаний. Также в бункере есть единый командный центр, связанный с комплексом минобороны израильского государства в Тель-Авиве.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. ХАМАС обвиняет в произошедшем Израиль, последние официально не взяли на себя ответственность.

Ранее в Израиле сообщили, что готовятся к многодневной атаке Ирана.

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Конфликт Ирана и Израиля
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