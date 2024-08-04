Названо число дронов ВСУ, сбитых в Курской области за день

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за день уничтожили более 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушном пространстве Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидированы и обезврежены 42 украинских дрона», — рассказал он.

В заявлении отмечается, что за аналогичный промежуток времени атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись деревня Куриловка и пункт пропуска «Суджа». Также дроны ВСУ нанесли удары по селам Николаево-Дарьино, Гуево и Горналь.

Более того, украинские бойцы обстреляли хутор Красный Пахарь. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, подчеркнул Смирнов.

Рано утром 3 августа врио губернатора Курской области заявил, что в небе над регионом сбили шесть БПЛА. На этом фоне он обратился к местным жителям с просьбой не трогать обломки беспилотников в случае их обнаружения и призвал граждан сразу сообщать о находках в профильные службы.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона пострадала женщина.