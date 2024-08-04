Средства ПВО предотвратили попытку массированного удара ВСУ по Луганску

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник сообщил в Telegram-канале, о попытке украинских войск нанести массированный комплексный удар по Луганску.

По словам посла, атака производилась с использованием целого набора ударных средств поражения.

«Мощно отработала система ПВО [противовоздушной обороны]. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города», — написал Мирошник.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявлял, что после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких районах Луганска начались очаговые возгорания.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны.

Ранее системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников над Луганском.