После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких районах Луганска начались очаговые возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта, подполковника Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

До этого в правительстве республики сообщили, что Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место происшествия.

Марочко заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили воздушные цели ВСУ над Луганском. О какого рода воздушных целях идет речь, не уточняется. В городе прогремели не менее шести взрывов.

До этого также сообщалось, что Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS.

Ранее ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, три ракеты ATACMS.