Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В нескольких районах Луганска начались очаговые возгорания

В нескольких районах Луганска начались очаговые возгорания после обстрела ВСУ

close
100%
РИА Новости

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких районах Луганска начались очаговые возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта, подполковника Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

До этого в правительстве республики сообщили, что Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место происшествия.

Марочко заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили воздушные цели ВСУ над Луганском. О какого рода воздушных целях идет речь, не уточняется. В городе прогремели не менее шести взрывов.

До этого также сообщалось, что Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS.

Ранее ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, три ракеты ATACMS.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами