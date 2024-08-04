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Стало известно о получении Киевом 10 истребителей F-16

The Economist: Украина получила первые 10 истребителей F-16

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f-16.net

Украина 31 июля получила первые 10 истребителей F-16. Об этом сообщает The Economist.

В материале издания отмечается, что к концу года Украина должна получить еще 10 самолетов, а до конца 2025 года их число должно постепенно увеличиться до 79.

По мнению опрошенных изданием экспертов, главная ценность передачи первых F-16 в повышении морального духа, а не в практической пользе на поле боя. Отмечается, что для локального превосходства в воздухе и поддержки наземного наступления нужно не меньше 12 эскадрилий с 18 самолетами в каждой.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй высказывал мнение, что отправка странами Запада американских истребителей F-16 в распоряжение ВСУ грозит не только дальнейшей эскалацией украинского конфликта, но и является угрозой безопасности всей Восточной Европы.

2 августа издание Business Insider писало, что российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине.

Ранее на Западе сообщили, что ВСУ уже задействовали истребители F-16.

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