Во время атаки дронов ВСУ на Запорожье пострадал мирный житель

Во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Запорожской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его данным, 77-летний мужчина получил травмы во время атаки ВСУ дачных участков в селе Садовое Токмакского муниципального округа. Пострадавший находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Помимо этого ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотников в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и городе Васильевка. Балицкий добавил, что украинские военные за выходные 40 раз пытались обстрелять Энергодар, однако там никто не пострадал.

До этого женщина получила ранение в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщал глава городского округа Алексей Кулемзин. Других подробностей он не привел.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ. У одного зафиксировали непроникающее осколочное ранение грудной клетки, пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу за помощью.

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