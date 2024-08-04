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Во время атаки дронов ВСУ на Запорожье пострадал мирный житель

Балицкий: пожилой мужчина пострадал в результате атаки дронов ВСУ на Запорожье

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Inna Varenytsia/REUTERS

Во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Запорожской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его данным, 77-летний мужчина получил травмы во время атаки ВСУ дачных участков в селе Садовое Токмакского муниципального округа. Пострадавший находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Помимо этого ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотников в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и городе Васильевка. Балицкий добавил, что украинские военные за выходные 40 раз пытались обстрелять Энергодар, однако там никто не пострадал.

До этого женщина получила ранение в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщал глава городского округа Алексей Кулемзин. Других подробностей он не привел.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ. У одного зафиксировали непроникающее осколочное ранение грудной клетки, пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу за помощью.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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